Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению

«Всем привет, это Даня Касаткин. Восьмого числа я вернулся домой и сейчас нахожусь со своими близкими, со своей невестой, со своими родителями. И даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хочу сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Сказать спасибо моим невесте и родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень, очень много сил в сложный период. Спасибо моим друзьям, которые также писали мне письма, оказывали поддержку. Все помогали, как только могли. Хотелось бы также выделить моего адвоката Фредерика Бело», — рассказал Касаткин в видео, опубликованном в Telegram-канале «Вести».