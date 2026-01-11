«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 75:62 (20:15, 23:9, 27:16, 5:22). Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из «Зенита», набравший 18 очков. В составе хозяев 17 баллов записал в свой актив Павел Земский, его партнер по команде Ален Хаджибегович оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.