«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 75:62 (20:15, 23:9, 27:16, 5:22). Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из «Зенита», набравший 18 очков. В составе хозяев 17 баллов записал в свой актив Павел Земский, его партнер по команде Ален Хаджибегович оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.
Петербургский клуб с 13 победами в 19 играх идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Автодор» (4 победы в 22 матчах) располагается на десятой позиции.