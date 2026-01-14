«Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 89:99 (13:18, 21:27, 28:27, 27:27). Самым результативным игроком матча стал Айзея Вашингтон из «Нижнего Новгорода», в активе которого 28 очков. В составе хозяев больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (18), его одноклубник Андрей Мартюк оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.