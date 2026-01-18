Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ до девяти матчей.

Источник: vtb-league.com

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 82:71 (19:24, 21:13, 24:19, 18:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которых по 19 очков. Бингэм оформил дабл-дабл, совершив 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Павел Савков (18).

УНИКС выиграл девятый матч подряд в Единой лиге ВТБ и с 19 победами при двух поражениях занимает второе место в таблице. МБА-МАИ (10−11) идет шестым.