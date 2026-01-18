УНИКС обыграл МБА-МАИ и продлил серию побед в Единой лиге ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 82:71 (19:24, 21:13, 24:19, 18:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которых по 19 очков. Бингэм оформил дабл-дабл, совершив 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Павел Савков (18).