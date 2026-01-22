«Почему бы нам не начать победную серию с прямыми конкурентами в матче с ЦСКА». Интервью баскетболиста «Зенита»

Владислав Емченко — один из немногих игроков «Зенита», к кому в этом сезоне нет претензий. Защитник сборной России с ходу влился в новый коллектив и является лидером регулярного сезона по проценту точных трехочковых (55,8%). В интервью после гостевой победы над МБА-МАИ (99:83) Емченко уделил несколько минут «СЭ», ответив на самые актуальные вопросы.
Первая половина сезона сложилась для нас достаточно странно
— В этом сезоне вы пока не смогли обыграть ЦСКА. Три игры — три поражения.
— Финал Суперкубка вспоминать не хочется, там у нас игра совсем не удалась. Первый матч в регулярке проиграли очень обидно — последним броском. Антон [Астапкович] решил исход своими индивидуальными действиями. После игры испытывал смешанные чувства: с одной стороны — нотка расстройства, ведь победа была так близка, а с другой — чувство гордости за нашу команду. Мы играли сильно усеченным составом, в концовке на паркете были в основном русские ребята, и нам удалось дать настоящий бой действующему чемпиону. Думаю, даже они этого не ожидали. Во втором матче баскетболисты ЦСКА больше контролировали ход игры. Выступать в «Мегаспорте» всегда непросто, но тогда у нас тоже были шансы. Армейцы умнее и спокойнее провели концовку.
— Есть настрой на реванш? Наверняка хочется доказать, что можете обыгрывать главных претендентов на титул.
— Я такой человек, который никогда никому ничего не доказывает. Всегда выхожу и играю на максимум, делаю все, чтобы моя команда победила. Вне зависимости от соперника. Нам очень важно было выиграть у МБА-МАИ. Из-за последних событий (проигрыши в матчах с «НН» и «Локомотивом-Кубань», уход главного тренера Александра Секулича. — Прим. Т. Г.) необходимо было поднять моральный дух команды. Мы бились друг за друга все 40 минут, каждый, кто выходил на паркет, внес вклад в эту победу. Круто, что впереди нас ждет такой соперник. Это большая проверка для нас. Игры «Зенит» — ЦСКА — главная классика российского баскетбола. Так что жду полный зал и надеюсь, что мы подарим болельщикам красивый и зрелищный баскетбол.
— У тебя есть понимание, почему в этом сезоне не получается с большими командами? Все дело в многочисленных травмах?
— В целом первая половина сезона сложилась для нас достаточно странно. Череда травм, болезни. То подъемы, то падения, стабильности не хватало. А без стабильности тяжело соперничать с топ-клубами. Пока мы обыграли только «Локо», но все поправимо. Почему бы нам не начать победную серию с прямыми конкурентами в матче с ЦСКА? У нас есть все для этого.
— Уже освоились в новой команде, новом городе?
— Да, все ребята очень дружные. У нас классный коллектив. С кем-то больше общаюсь, с кем-то меньше, но это стандартная ситуация. Самое главное, чтобы мы на площадке были друг за друга. А что касается Петербурга, то постепенно привыкаю к Северной столице. Город очень нравится, еще изучать и изучать его красоты. Да, порой не хватает солнца. В моем родном Краснодаре много солнечных дней. Тут с этим посложнее, но мы с супругой знали, куда ехали. И это, конечно, все на втором плане.
— Удалось оценить достопримечательности Петербурга?
— Пока успел посетить Эрмитаж. Было интересно, но если честно, то я не большой фанат регулярно ходить по музеям. В отличие от моей супруги, которая обожает историю, искусство. Я же больше за то, чтобы проводить свободное время на природе. Недавно с женой и сестренкой, которая приезжала на каникулы, ездили в «Охта Парк». Здорово провели время. Покатались на ватрушках, погуляли по снежному лесу. Обожаю такое. В Краснодаре в последние годы была очень теплая зима, а я всегда мечтал встретить Новый год именно в такой классической атмосфере: огоньки, обилие снега, безалкогольный глинтвейн. Есть еще пара мест в Ленобласти, которые посоветовали партнеры по команде. Обязательно еще доберусь туда.
Если меня позовут на конкурс трехочковых — с удовольствием приеду
— В этом году у Лиги ВТБ появился новый турнир — Winline Basket Cup. Приятно, что снова появилась возможность поиграть с иностранными клубами?
— Конечно, хотя и поездка в Республику Сербскую больше запомнилась тяжелой дорогой. Ехали на автобусе от Белграда, несколько дней подряд ложились спать в два-три ночи. Тяжеловато, но в любом случае в наше непростое время играть с иностранными командами — это круто. Да, пока встретились только с «Игокеа», но, может быть, дальше и с «Мегой» зарубимся.
— Сейчас пошла тенденция допуска юношеских сборных до международных турниров. Многие эксперты считают, что это очень полезный и необходимый опыт для молодых талантов. Ты еще успел поиграть по юниорам.
— Успел поиграть за сборную U20. Тогда команду тренировал Антон Юдин, и мы выступали в дивизионе B в Португалии. Заняли обидное четвертое место (топ-3 получают повышение в дивизион А). В полуфинале проиграли хозяевам, но в любом случае это был великолепный опыт. Безусловно, было бы очень здорово, если наших юношей вернули бы на международные турниры. Играть в России — это хорошо. Но когда ты можешь проверить себя на уровне сверстников из-за рубежа, это придает дополнительный стимул для развития. Плюс на такие турниры всегда съезжается много скаутов, тебя могут заметить. Надеюсь, что дело дойдет и до основной сборной. Ждем с нетерпением.
— В последнее время Зоран Лукич вызывает на сборы в основном очень молодых ребят. На связи с тренером?
— Пока он не подписал контракт с греческим «Ираклисом», довольно часто виделись. Когда мы были в Москве, тренер мог приехать в отель, поговорить со всеми потенциальными кандидатами. В последнее время его не видел, но недавно разговаривал с Сергеем Козиным (помощник Лукича, наставник «НН». — Прим. Т. Г.). Он мне сказал, что на февральские сборы будут вызваны молодые. Думаю, это связано с тем, что не будет товарищеских игр и Зоран хочет посмотреть на наш резерв. Все знают, что он любит работать с молодежью. А вот по поводу лета были слухи, что нам вновь могут организовать товарищеские матчи, в том числе за рубежом. Тогда могут подтянуть и ребят, которые в последние годы вызывались в национальную команду.
— Кто из молодых радует в Лиге ВТБ?
— Если говорить по горячим следам, то Паша Савков — молодец. Накидал нам 24 очка. Большой талант в нападении, но в защите надо еще прибавлять (улыбается). Всеволод Ищенко — большой молодец. Вне зависимости от того, выигрывает команда или проигрывает, Сева всегда борется, показывает невероятную энергию и желание сражаться. Лев Свинин и Глеб Фирсов заметно прибавили, стали играть важную роль в коллективе Евгения Пашутина. Круто, что они не стесняются брать на себя в нападении. Егор Рыжов, судя по статистике — видел мало матчей с ним, — сейчас в порядке. Боюсь кого-то забыть, но у нас есть сильная молодежь.
— Вы в этом году лидер по проценту реализованных трехочковых. Есть желание принять участие в конкурсе снайперов в рамках Матча всех звезд?
— Будет здорово! Если меня позовут — с удовольствием приеду.
Тимур Ганеев