«Почему бы нам не начать победную серию с прямыми конкурентами в матче с ЦСКА». Интервью баскетболиста «Зенита»

— Пока он не подписал контракт с греческим «Ираклисом», довольно часто виделись. Когда мы были в Москве, тренер мог приехать в отель, поговорить со всеми потенциальными кандидатами. В последнее время его не видел, но недавно разговаривал с Сергеем Козиным (помощник Лукича, наставник «НН». — Прим. Т. Г.). Он мне сказал, что на февральские сборы будут вызваны молодые. Думаю, это связано с тем, что не будет товарищеских игр и Зоран хочет посмотреть на наш резерв. Все знают, что он любит работать с молодежью. А вот по поводу лета были слухи, что нам вновь могут организовать товарищеские матчи, в том числе за рубежом. Тогда могут подтянуть и ребят, которые в последние годы вызывались в национальную команду.