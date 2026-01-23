Кириленко — о ситуации с допуском российских баскетболистов: «Чувствую, что все идет к положительному решению»

«В середине февраля состоится заседание МОК, на котором будет принято предварительное решение. Заседание Центрального бюро ФИБА пройдет в конце апреля, где тоже будет принята резолюция, — заявил “СЭ” Кириленко. — Как только будут любые послабления и разрешения вернуть нас обратно, уверен, что ФИБА отреагирует максимально быстро. Из общения со своими коллегами из разных видов спорта я чувствую, что все идет к положительному решению. Появляются отдельные кейсы с индивидуальными спортсменами, которые в том числе участвуют в Олимпиаде. Мы все ждем, когда произойдут окончательные подвижки.
Но здесь возникнет еще одна проблема. Давайте представим, что нас вернули. Прошлый чемпионат Европы по баскетболу проходил в четырех странах: на Кипре, в Финляндии, Польше, Латвии. В Риге была финальная часть. Нас бы просто не впустили в страну — были бы проблемы с визами и логистикой. Это сейчас больше волнует, чем просто допуск к участию в турнирах. Хотя, конечно же, это некий приоритет. Я всегда говорил, что без полноценного участия в соревнованиях ты не можешь расти в спорте. Ты должен играть с иностранными соперниками. Нам нужно быть в этом движении. Да, мы организуем товарищеские матчи и турниры, но этого не хватает".
Ранее МОК принял решение о возвращении российских юниоров на мировую арену под собственным флагом, в том числе в командных видах спорта. После этого наших юных спортсменов допустили Всемирная федерация керлинга (World Curling), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB), а также Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC). Международная федерация хоккея (ИИХФ) от такого шага пока отказалась.