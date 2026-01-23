Кириленко — о ситуации с допуском российских баскетболистов: «Чувствую, что все идет к положительному решению»

Но здесь возникнет еще одна проблема. Давайте представим, что нас вернули. Прошлый чемпионат Европы по баскетболу проходил в четырех странах: на Кипре, в Финляндии, Польше, Латвии. В Риге была финальная часть. Нас бы просто не впустили в страну — были бы проблемы с визами и логистикой. Это сейчас больше волнует, чем просто допуск к участию в турнирах. Хотя, конечно же, это некий приоритет. Я всегда говорил, что без полноценного участия в соревнованиях ты не можешь расти в спорте. Ты должен играть с иностранными соперниками. Нам нужно быть в этом движении. Да, мы организуем товарищеские матчи и турниры, но этого не хватает".