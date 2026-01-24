Ричмонд
«Уралмаш» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Дабл-дабл Далтона помог «Уралмашу» обыграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Уралмаш» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяев со счетом 92:85 (31:25, 24:26, 16:13, 21:21). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Енисея» Данило Тасич, набравший 23 очка. В составе «Уралмаша» больше всех очков набрал Октавиус Эллис (20). Его одноклубник Хэйден Далтон оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

«Уралмаш» (9 побед, 14 поражений) занимает восьмое место в таблице Единой лиги ВТБ, где «Енисей» (9 побед, 13 поражений) идет седьмым.