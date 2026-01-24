УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС дома одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 119:76 (24:16, 29:15, 31:22, 35:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Тай Брюэр, набравший 30 очков. У «Нижнего Новгорода» 24 очка в активе Кирилла Попова.
УНИКС одержал 21-ю победу при двух поражениях и продлил победную серию до десяти матчей. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с шестью победами и 18 поражениями располагается на девятой строчке.
В следующем матче УНИКС в Москве сыграет с лидером чемпионата ЦСКА 1 февраля. «Нижний Новгород» днем ранее примет столичный МБА-МАИ.