УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты УНИКСа разгромили «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

Источник: БК "УНИКС"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС дома одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 119:76 (24:16, 29:15, 31:22, 35:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Тай Брюэр, набравший 30 очков. У «Нижнего Новгорода» 24 очка в активе Кирилла Попова.

УНИКС одержал 21-ю победу при двух поражениях и продлил победную серию до десяти матчей. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с шестью победами и 18 поражениями располагается на девятой строчке.

В следующем матче УНИКС в Москве сыграет с лидером чемпионата ЦСКА 1 февраля. «Нижний Новгород» днем ранее примет столичный МБА-МАИ.