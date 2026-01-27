Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ

Звездные сборные возглавили иностранный и российский тренер, чьи команды показывают наилучшие результаты прямо сейчас. При этом один специалист не мог принимать участие в Матче звезд два года подряд. В прошлом году команды возглавляли Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Андреас Пистиолис (ЦСКА).