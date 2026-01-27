Ричмонд
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ

Пашутин и Перасович будут тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Евгений Пашутин и Велимир Перасович будут главными тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.

Матч звезд Лиги ВТБ пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене». В рамках мероприятия состоится матч между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги.

Пашутин из пермской «Пармы» будет руководить командой «Звезды России», Перасович из казанского УНИКСа возглавит команду «Звезды Мира».

Звездные сборные возглавили иностранный и российский тренер, чьи команды показывают наилучшие результаты прямо сейчас. При этом один специалист не мог принимать участие в Матче звезд два года подряд. В прошлом году команды возглавляли Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Андреас Пистиолис (ЦСКА).