Экс-тренер «Црвены Звезды» возглавит баскетбольный клуб «Зенит», пишут СМИ

20 января словенец Александер Секулич был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита». Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Максима Учайкина. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун, он вошел в тренерский штаб клуба и был назначен на должность ассистента, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.