Экс-тренер «Црвены Звезды» возглавит баскетбольный клуб «Зенит», пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Деян Радонич станет новым главным тренером петербургского баскетбольного клуба «Зенит», сообщает издание RTCG.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, соглашение черногорского 55-летнего специалиста с российским клубом будет рассчитано до конца сезона.

Радонич на протяжении тренерской карьеры работал в черногорской «Будучности», сербской «Црвене Звезде», мюнхенской «Баварии» и греческом «Панатинаикосе».

20 января словенец Александер Секулич был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита». Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Максима Учайкина. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун, он вошел в тренерский штаб клуба и был назначен на должность ассистента, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.