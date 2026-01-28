Обменянный на француза Касаткин дебютировал за «Енисей» 12 очками

Даниил Касаткин, недавно обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), дебютировал за красноярский «Енисей». В своей первой игре за новый клуб нападающий отметился 12 набранными очками. Его статистика включает четыре подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24» за 26 минут 40 секунд на площадке.