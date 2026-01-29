Стал известен новый тренерский штаб баскетбольного «Зенита»

Помогать черногорскому специалисту Деяну Радоньичу, который 28 января был назначен главным тренером петербуржцев, будут Саша Косович, Ростислав Вергун и Максим Учайкин. Следует напомнить, что 43-летний Вергун работает в «Зените» по совместительству, являясь также рулевым национальной сборной Беларуси, а 37-летний Учайкин находится в системе клуба с 2020 года.