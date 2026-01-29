Ричмонд
Стал известен новый тренерский штаб баскетбольного «Зенита»

Руководство клуба Единой лиги ВТБ по баскетболу «Зенит» определилось с окончательным вариантом тренерского штаба основной команды «сине-бело-голубых» в оставшейся части сезона-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

Помогать черногорскому специалисту Деяну Радоньичу, который 28 января был назначен главным тренером петербуржцев, будут Саша Косович, Ростислав Вергун и Максим Учайкин. Следует напомнить, что 43-летний Вергун работает в «Зените» по совместительству, являясь также рулевым национальной сборной Беларуси, а 37-летний Учайкин находится в системе клуба с 2020 года.

55-летний Радоньич, ранее работавший с «Будучностью», «Црвеной звездой», «Баварией», «Панатинаикосом» и «Башакшехиром», сменил на должности наставника команды из Северной столицы уволенного ранее словенца Александера Секулича, отстранённого от работы с основой в связи с неудачными результатами «Зенита».

После 24 сыгранных матчей регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Зенит» набрал 39 очков (15 побед, девять поражений) и занимает в турнирной таблице четвёртое место.