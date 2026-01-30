Ричмонд
«Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

29 января в Екатеринбурге во дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу-2025/2026, где «Уралмаш» со счётом 84:71 обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань».

Источник: Metaratings.ru

Самым результативным игроком у «оранжево-чёрно-зелёных» стал американский атакующий защитник Гарретт Кит Невелс, который набрал 22 очка, совершил три подбора и столько же передач. У «железнодорожников» больше всего активных действий совершил капитан южан, американский атакующий защитник Патрик Миллер (16 очков, пять подборов и шесть передач).

После 24 сыгранных матчей регулярного чемпионата турнира уральцы под руководством Антона Юдина набрали 34 очка (10 побед, 14 поражений) и занимают в турнирной таблице седьмое место. «Красно-зелёные» Томислава Томовича, у которых 41 балл (+16−9), остались на третьей позиции.