Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом «Ника-Лузалес» в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд.
Встреча прошла в Сыктывкаре и завершилась со счетом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15) в пользу УГМК. Самым результативным игроком финала стала Александрия Бентли из УГМК, которая набрала 24 очка. У «Ники-Лузалес» больше всего очков заработала Дестанни Моун Хендерсон (11).
УГМК в 13-й раз в своей истории стал победителем Кубка России. Команда является рекордсменом турнира по количеству побед. «Ника-Лузалес» во второй раз принимала участие в финале Кубка России.
В матче за третье место в Сыктывкаре баскетболистки московского МБА-МГУСиТ обыграли курское «Динамо» — 74:63 (18:24, 16:11, 24:20, 16:8).