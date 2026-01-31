Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России

Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарский клуб «Ника-Лузалес» в финале КР.

Источник: БК УГМК

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом «Ника-Лузалес» в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд.

Встреча прошла в Сыктывкаре и завершилась со счетом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15) в пользу УГМК. Самым результативным игроком финала стала Александрия Бентли из УГМК, которая набрала 24 очка. У «Ники-Лузалес» больше всего очков заработала Дестанни Моун Хендерсон (11).

УГМК в 13-й раз в своей истории стал победителем Кубка России. Команда является рекордсменом турнира по количеству побед. «Ника-Лузалес» во второй раз принимала участие в финале Кубка России.

В матче за третье место в Сыктывкаре баскетболистки московского МБА-МГУСиТ обыграли курское «Динамо» — 74:63 (18:24, 16:11, 24:20, 16:8).