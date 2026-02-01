ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10). Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 34 очка. У казанской команды 21 очко на счету Джалена Рэйнольдса.