ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10). Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 34 очка. У казанской команды 21 очко на счету Джалена Рэйнольдса.
Армейский клуб (23 победы и два поражения), одержавший 14-ю победу подряд, идет на первом месте в турнирной таблице. Прервавший 11-матчевую победную серию УНИКС (21−3) располагается на второй позиции.
В следующем матче ЦСКА 8 февраля примет саратовский «Автодор», УНИКС 4 февраля на выезде встретится с екатеринбургским «Уралмашем».