«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 78:76 (19:18, 22:15, 13:19, 24:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал набравший 22 очка центровой «Автодора» Ален Хаджибегович, также дабл-дабл в активе Игоря Вольхина (17 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (21).
«Локомотив-Кубань» с 17 победами и 9 поражениями занимает третье место в таблице, «Автодор» (5−20) идет десятым.
В следующем матче лиги «Локомотив-Кубань» 4 февраля на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», «Автодор» четырьмя днями позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.