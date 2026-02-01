Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 78:76 (19:18, 22:15, 13:19, 24:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал набравший 22 очка центровой «Автодора» Ален Хаджибегович, также дабл-дабл в активе Игоря Вольхина (17 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (21).

«Локомотив-Кубань» с 17 победами и 9 поражениями занимает третье место в таблице, «Автодор» (5−20) идет десятым.

В следующем матче лиги «Локомотив-Кубань» 4 февраля на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», «Автодор» четырьмя днями позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.