«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Саратове завершилась со счетом 78:76 (19:18, 22:15, 13:19, 24:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал набравший 22 очка центровой «Автодора» Ален Хаджибегович, также дабл-дабл в активе Игоря Вольхина (17 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (21).