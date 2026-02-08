Ричмонд
Баскетболисты «Пармы» обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Пармы» нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пермская «Парма» нанесла поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 87:62 (25:15, 21:11, 20:19, 21:17). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из «Пармы», набравший 15 очков. Его партнер по команде Террелл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. У хозяев 14 очков набрал Евгений Бабурин.

Пермский клуб с 16 победами в 26 матчах идет на пятом месте в таблице, «Нижний Новгород» (7 побед в 27 играх) располагается на седьмой позиции.