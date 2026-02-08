Баскетболисты «Пармы» обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 87:62 (25:15, 21:11, 20:19, 21:17). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из «Пармы», набравший 15 очков. Его партнер по команде Террелл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. У хозяев 14 очков набрал Евгений Бабурин.