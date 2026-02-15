Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная «Звезды мира» победила команду «Звезды России» в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Москве.
Встреча завершилась со счетом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу легионеров. Самым результативным игроком матча стал баскетболист российской команды Антон Астапкович, набравший 24 очка. У «Звезд мира» больше всех очков заработали Трент Фрэйзер и Гарретт Нэвелс (по 18).
Матч звезд 2026 года стал десятым в истории Единой лиги ВТБ.