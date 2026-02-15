Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Сборная легионеров обыграла баскетболистов РФ в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная «Звезды мира» победила команду «Звезды России» в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Москве.

Встреча завершилась со счетом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу легионеров. Самым результативным игроком матча стал баскетболист российской команды Антон Астапкович, набравший 24 очка. У «Звезд мира» больше всех очков заработали Трент Фрэйзер и Гарретт Нэвелс (по 18).

Матч звезд 2026 года стал десятым в истории Единой лиги ВТБ.