Сборная легионеров обыграла сборную россиян в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу легионеров. Самым результативным игроком матча стал баскетболист российской команды Антон Астапкович, набравший 24 очка. У «Звезд мира» больше всех очков заработали Трент Фрэйзер и Гарретт Нэвелс (по 18).