«Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ, обыграв «Парму»

«Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до шести игр, обыграв «Парму».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пермская «Парма» потерпела поражение от петербургского «Зенита» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 84:78 (18:26, 24:22, 25:18, 17:12) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Террелл Картер из «Пармы», набравший 22 очка. У гостей 20 очков набрал Ливай Рэндольф.

Петербургский клуб продлил победную серию до шести игр и с 20 победами в 29 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице. «Парма» (16 побед в 29 матчах) располагается на пятой позиции.