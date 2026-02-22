«Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ, обыграв «Парму»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 84:78 (18:26, 24:22, 25:18, 17:12) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Террелл Картер из «Пармы», набравший 22 очка. У гостей 20 очков набрал Ливай Рэндольф.