«Зенит» расторг контракт с американским баскетболистом

Рэндольфу 33 года. Предыдущие три сезона защитник провел в чемпионате Израиля, выступая за «Хапоэль» и «Маккаби» из Тель-Авива. В сезоне-2024/25 защитник провел 33 матча в Евролиге, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 3,8 подбора и 1,8 передачи. Также американец выступал за клубы из Италии, Франции, Бельгии и Новой Зеландии.