«Зенит» расторг контракт с американским баскетболистом

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» расторг контракт с американским защитником Леви Рэндольфом, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Рэндольф присоединился к «Зениту» в июле 2025 года. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая 14,6 очка, 2,6 подбора, 2 передачи и 0,8 перехвата, проводя на паркете 26 минут.
Рэндольфу 33 года. Предыдущие три сезона защитник провел в чемпионате Израиля, выступая за «Хапоэль» и «Маккаби» из Тель-Авива. В сезоне-2024/25 защитник провел 33 матча в Евролиге, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 3,8 подбора и 1,8 передачи. Также американец выступал за клубы из Италии, Франции, Бельгии и Новой Зеландии.