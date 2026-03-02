Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры

Семья баскетболиста Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с артистки Анны Седоковой долю от продажи квартиры, текущая рыночная стоимость которой оценивается в 150 миллионной рублей, передает корреспондент РИА Новости из Хорошевского суда Москвы.

В ходе беседы по иску представители семьи Тиммы заявили, что просят взыскать с Седоковой долю в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов. Истцами заявлены родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын.

«Рыночная стоимость квартиры составляет 150 миллионов рублей», — заявила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Представители певицы сообщили, что с иском Седокова не согласна, квартира была продана в сентябре 2024 года и деньги были потрачены на «семейные нужды». Сколько — они не уточнили.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта.

Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.