СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

Сторона Тиммы в январе 2025 года сообщала, что СК не стал возбуждать дело по факту гибели спортсмена и что отказ будет обжалован, в феврале — что следствие проведет дополнительную проверку обстоятельств его смерти. В июле — что семья Тиммы подала заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности Седокову в России и Латвии по статье о доведении до самоубийства.