СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы экс-жены баскетболиста Анны Седоковой.

Сторона Тиммы в январе 2025 года сообщала, что СК не стал возбуждать дело по факту гибели спортсмена и что отказ будет обжалован, в феврале — что следствие проведет дополнительную проверку обстоятельств его смерти. В июле — что семья Тиммы подала заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности Седокову в России и Латвии по статье о доведении до самоубийства.

«Следствие вынесло отказ в возбуждении дела», — сказала Стукалова.

При этом в Латвии, как сообщила РИА Новости адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, уголовное дело возбуждено и певицу вызывали на допрос, на который она не явилась.

Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.