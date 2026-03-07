«Уралмаш» разгромил «Автодор»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Уралмаш» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 102:53 (33:7, 24:16, 15:17, 30:13). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, набравший 20 очков. У «Автодора» больше всех очков на счету Душана Беслача и Даниила Коско — по 11.
«Уралмаш» (14 побед, 17 поражений) занимает седьмое место в таблице Единой лиги ВТБ, где «Автодор» (5 побед, 25 поражений), уступивший в седьмом матче подряд, идет предпоследним, десятым.
В следующем матче «Уралмаш» сыграет с «Нижним Новгородом» в гостях 10 марта. Днем позже «Автодор» встретится с «Самарой» на паркете соперника.