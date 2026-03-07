«Уралмаш» разгромил «Автодор»

Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 102:53 (33:7, 24:16, 15:17, 30:13). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, набравший 20 очков. У «Автодора» больше всех очков на счету Душана Беслача и Даниила Коско — по 11.