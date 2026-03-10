Холден: «Я навеки останусь в долгу перед Россией. Это место, которое приняло и любило меня сильнее всего»

Американский баскетболист перешел в московский клуб в 2002 году из АЕКа и провел за армейцев девять сезонов, став 9-кратным чемпионом России и двукратным победителем Евролиги.
«Надо помнить, когда я приехал в Россию, я просто хотел играть в баскетбол. Когда ты в колледже, в университете, ты хочешь продолжать играть. А в то время никто из НБА за мной не приехал. Говорили, я недостаточно хорош. Единственной возможностью был заграничный контракт. И я уехал. Люди не осознают: в мой первый год я играл в Риге за 25 тысяч долларов за сезон. Люди такие: “Где ты начал играть в баскетбол?” Я начал играть в баскетбол в Риге за 25 тысяч.
Вообще-то я приехал на просмотр за 400 долларов. У меня не было денег, когда я рос. Семья у меня была хорошая, но денег не водилось. Я думал: «Если не пройду — вернусь домой. Если пройду — буду играть в международный баскетбол. Я сделаю это». И я уехал. А 13 лет спустя у меня уже были чемпионаты Европы, титул Евробаскета. Это была невероятная эпопея.
Я навеки останусь в долгу перед Европой, но важнее всего, перед Россией. Потому что я всегда говорю: «Россия для меня как второй дом. Это место, которое приняло меня сильнее всего, любило меня сильнее всего и дало мне большую часть моей карьеры». Поэтому, конечно, Россия для меня как дом", — сказал Холден.