Холден: «Я навеки останусь в долгу перед Россией. Это место, которое приняло и любило меня сильнее всего»

«Надо помнить, когда я приехал в Россию, я просто хотел играть в баскетбол. Когда ты в колледже, в университете, ты хочешь продолжать играть. А в то время никто из НБА за мной не приехал. Говорили, я недостаточно хорош. Единственной возможностью был заграничный контракт. И я уехал. Люди не осознают: в мой первый год я играл в Риге за 25 тысяч долларов за сезон. Люди такие: “Где ты начал играть в баскетбол?” Я начал играть в баскетбол в Риге за 25 тысяч.