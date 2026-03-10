Американский баскетболист отказался от круглой суммы ради перехода в ЦСКА: «Я так и не обналичил тот чек»

Американский баскетболист перешел в ЦСКА в 2002 году из АЕКа и провел за армейцев девять сезонов, став 9-кратным чемпионом России и двукратным победителем Евролиги.
— Давай перейдем к ЦСКА. Это огромный период для тебя лично и для клуба. Потому что в тот момент, когда пригласили Дуду, пригласили тебя, пригласили Кущенко (Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ с июля 2014 года. — Sport24), они изменили всю систему баскетбола. Потому что тогда, оглядываясь назад, это была полупрофессиональная лига. А когда Кущенко стал президентом, они изменили всю индустрию. И установили высокие стандарты баскетбола.
Когда ты получил предложение от ЦСКА?
— Это все Александр Раскович (агент Холдена. — Sport24), работавший с Кущенко. В то время был вариант с «Партизаном» и, возможно, еще с одной командой. Но он считал, что ЦСКА будет для меня лучшим местом. Я подписал двухлетний контракт в Греции (с АЕКом. — Sport24), но мне там не платили. Так что мой агент сказал: «Если они пришлют тебе деньги, не обналичивай чек, иначе не сможешь разорвать контракт». Понимаешь, у меня не было много денег. Я не богатый парень, а ты говоришь мне не обналичивать чек на 50 тысяч долларов? Ты спятил. Мне все равно, кто ты. Не обналичивать 50 тысяч? Но он сказал: «Обналичь только за сезон, потому что это будет доказательством, что тебе заплатили с опозданием. Так я смогу с ними бороться». Потому что надо помнить: никто не ожидал, что мы выиграем чемпионат Греции, так что мой бонус был равен всему моему контракту. Мой контракт был на 150 тысяч долларов, а бонус за победу в чемпионате Греции — 150 тысяч долларов. Он сказал: «Не обналичивай». Я сказал: «Ты говоришь мне не обналичивать 150 тысяч долларов?» Он ответил: «Если хочешь играть за другую команду в следующем году, не обналичивай». Я так и не обналичил тот чек.
— Но они его прислали?
— Прислали. Я не обналичил этот чек до сих пор. Александр Раскович позвонил мне и сказал: «Не обналичивай этот чек, если хочешь уйти из Греции». Угадай, что сказал Кущенко? «Я заплачу тебе то, что они тебе должны».
— Заплатил?
— Он так и сделал. Подумай, он даже не говорил мне этого заранее. Александр просто сказал не обналичивать чек. Я пришел к Кущенко, встретился с ним в офисе. Он сказал: «Тебе не о чем беспокоиться». Это было через месяц или два. «Что бы они тебе ни были должны — я знаю, ты хороший человек, я дам тебе это». Он не обязан был так делать. Я навсегда в долгу перед Кущенко. Если бы он завтра попросил меня быть где-то для него, я бы сделал это. Я навсегда в долгу перед ним. Сергей — первый человек, который усадил меня и сказал: «Мне неважно, выиграем мы или проиграем. Мне важнее сначала ты, а твоя забота обо всем, что касается этой команды, — на втором месте». Он сказал: «Я забочусь о тебе, а ты заботишься о команде. Если мы будем так делать, у нас с тобой никогда не будет проблем».