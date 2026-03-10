Американский баскетболист отказался от круглой суммы ради перехода в ЦСКА: «Я так и не обналичил тот чек»

— Это все Александр Раскович (агент Холдена. — Sport24), работавший с Кущенко. В то время был вариант с «Партизаном» и, возможно, еще с одной командой. Но он считал, что ЦСКА будет для меня лучшим местом. Я подписал двухлетний контракт в Греции (с АЕКом. — Sport24), но мне там не платили. Так что мой агент сказал: «Если они пришлют тебе деньги, не обналичивай чек, иначе не сможешь разорвать контракт». Понимаешь, у меня не было много денег. Я не богатый парень, а ты говоришь мне не обналичивать чек на 50 тысяч долларов? Ты спятил. Мне все равно, кто ты. Не обналичивать 50 тысяч? Но он сказал: «Обналичь только за сезон, потому что это будет доказательством, что тебе заплатили с опозданием. Так я смогу с ними бороться». Потому что надо помнить: никто не ожидал, что мы выиграем чемпионат Греции, так что мой бонус был равен всему моему контракту. Мой контракт был на 150 тысяч долларов, а бонус за победу в чемпионате Греции — 150 тысяч долларов. Он сказал: «Не обналичивай». Я сказал: «Ты говоришь мне не обналичивать 150 тысяч долларов?» Он ответил: «Если хочешь играть за другую команду в следующем году, не обналичивай». Я так и не обналичил тот чек.