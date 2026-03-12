«МБА похож на “Атлетик” из Бильбао. Мне нравится такой подход». Интервью Павла Савкова

Игра Павла Савкова — одно из самых приятных открытий текущего баскетбольного сезона в России. Летом прошлого года 23-летний форвард перешел в МБА-МАИ из «Басконии» на правах аренды (был в Испании с 2019 года, кроме сезона-2023/24, который провел в американской G-лиге) и постепенно вышел на первые роли в столичной команде. 24 очка в январском матче с «Зенитом», 26 очков — в выездной игре с «Пармой», 18 очков — против «Уралмаша» в конце февраля. В интервью «СЭ» Савков рассказал о разнице между чемпионатом Испании и Единой лигой ВТБ, годе в США и предстоящем «Финале четырех» Кубка России.
В Испании игра быстрее
— Прошла большая часть сезона. Какие впечатления от баскетбола в России для тебя лично?
— В принципе, как я и ожидал. В прошлом сезоне играл совсем мало, поэтому в начале регулярки выглядел неуверенно. Но с каждым месяцем становилось лучше. В последнее время, мне кажется, нахожусь в хорошей игровой форме. Так что доволен.
— Ты много отыграл в Испании. Что в первую очередь бросалось в глаза? Разница между нашим и испанским баскетболом?
— В Испании игра быстрее! Там даже правило под это есть: мяч из аута можно без судьи выбрасывать — ритм игры в целом выше. Хотя в Лиге ВТБ есть несколько команд, которые стараются играть тоже в высоком темпе.
— Например?
— Мы стараемся играть быстро, «Парма» и «Енисей». Я бы назвал эти три команды.
— А что скажешь про уровень конкуренции? Где он выше?
— Мне кажется, на данный момент в чемпионате Испании. Хотя в Лиге ВТБ тоже все плотно. Первые четыре команды борются между собой. В середине таблицы тоже интересно. Еще в Испании середняки и аутсайдеры регулярно обыгрывают фаворитов. У нас такое тоже бывает, но, мне кажется, заметно реже.
— С чем это может быть связано?
— Сейчас, когда нет европейских турниров, команды подходят к матчам более свежими. Есть внутренний Кубок, но в Испании календарь заметно сложнее. Все гранды играют очень часто, с учетом еврокубков.
— Сезон-2023/24 ты провел в составе Birmingham Squadron. Какие впечатления от G-лиги?
— Совсем другой баскетбол, совсем другой менталитет у людей вокруг. Было непросто перестроиться. Там не привыкли играть в комбинационный баскетбол, многое сводится к действиям один на один. Самого баскетбола в классическом его понимании немного. Но ребята в плане индивидуальных качеств и физики на высоком уровне. Ну и сама жизнь очень сильно отличается. Я жил в штате Алабама, мне не очень понравилось.
— Что не так?
— В городе нечем заняться. Поэтому все свободное время проводил в зале.
Надо брать Кубок России
— В МБА-МАИ есть трио Воронов, Трушкин, Зубков. К ним можно добавить Зайцева. Чувствуешь ответственность перед ветеранами или у вас разница в возрасте нивелируется?
— Нет, все нормальные ребята. Как в обычной команде: есть ветераны, которые помогают, делятся опытом. Мы их слушаем. Все как в обычной команде.
— А молодых немного подкалывают?
— Ну может быть… Но не то чтобы прикалываемся. Если кого-то и называть молодым, то, может, Матвея Падиуса или Максима Огаркова.
— МБА-МАИ вновь будет играть в «Финале четырех» Кубка России. Как думаешь, место проведения — Владивосток — сыграет в пользу местной команды или все в равных условиях?
— Я во Владивостоке ни разу не был — для меня это будет новинка. Большая разница во времени, но, мне кажется, все прекрасно понимают, что это «Финал четырех». Всего два матча определят обладателя трофея, поэтому все будут выходить на максимум, биться. Понятно, что у Владивостока свои болельщики — это плюс. Но легких игр ни для кого точно не будет.
— Что нужно сделать МБА-МАИ, чтобы выйти в финал?
— Наша задача — агрессивно защищаться, играть в свою игру, и все. ЦСКА 2 — молодая команда, играют быстро, энергично.
— А в другой паре — «Динамо» — «Нижний Новгород» — кто тебе больше нравится?
— Честно, не смотрел игры «Динамо». Мы с ними сыграли только в предсезонке, поэтому не могу сказать, как они выглядят сейчас. Думаю, для «Нижнего» будет непростая игра.
— Есть ощущение, что вы фавориты и надо брать Кубок в этом году?
— На сто процентов.
— Как считаешь, легионеры должны играть в Кубке?
— Думаю, да. Команда, как она сформирована для Суперлиги, для Лиги ВТБ, так должна играть и в Кубке России. Все-таки коллективы собираются очень тщательно, поэтому не совсем справедливо, если кому-то не дают играть из-за паспорта.
Сильно расстраивался, когда проигрывал папе
— Кто лучший снайпер — ты или твой отец?
— Папа очень хорошо бросал. Я тоже видел записи матчей. А когда мы еще маленькие были, бросали вместе. Папа был отличным снайпером, но мне кажется, что я все равно лучше бросаю (смеется).
— Не играете с ним в «33» или в «козла»?
— Играем, конечно, когда есть возможность. И один на один мы часто играли. Сейчас, понятно, уже меньше. Но когда мне было 14 лет, у нас были игры один на один, я сильно расстраивался, когда проигрывал.
— Подожди, а играли вдвоем или втроем? Ну мы имеем в виду по кругу.
— Да, по кругу. Сане (младший брат Павла, выступает за «Сарагосу» в испанской Liga U. — Прим. «СЭ») было тяжелее всего, потому что он тогда совсем еще маленький был. Но даже если мы играли вдвоем с папой, один на один, было непросто.
— Какую сейчас роль он играет в твоей баскетбольной жизни?
— Смотрит все игры, потом мы их обсуждаем и разбираем ошибки и сильные стороны. Как было раньше, так и остается, ничего не изменилось.
— Следишь за европейским баскетболом сейчас?
— Евролига — очень интересный турнир. За плей-ин борются 8−10 клубов, почти каждый матч заходит в концовку. Матчи «Басконии» стараюсь не пропускать.
— То есть «Баскония» — это часть тебя?
— Если можно так сказать — да. Столько лет там провел.
— Недавно закончился Кубок Короля Испании. «Баскония» выиграла в финале у «Реала». Ты звонил ребятам, с кем-то общался по этому поводу, поздравлял?
— Написал — всех поздравил, с кем знаком. Поговорил немного с Трентом Форрестом, поздравил его с хорошей игрой. Все отвечали.
В Испании баскетбол — это часть культуры
— Чем Страна Басков отличается от остальной Испании?
— У них своя культура, свои традиции. Люди более сдержанные, менее эмоциональные, чем в других регионах Испании. Погода хуже — это точно. Зато еда потрясающая, мне очень нравится. В целом ничего плохого про Басконию сказать не могу.
— Болельщики «Басконии» фанатично преданы своей команде?
— Конечно. В регионе есть еще и футбольный клуб «Алавес», команда из высшего дивизиона чемпионата Испании. Для такого небольшого города иметь две команды высочайшего уровня — это впечатляет! Люди живут этими клубами. Арена «Басконии» вмещает 15 тысяч зрителей, и на матчах обычно много народу. Поддержка просто невероятная.
— У тебя аренда на один год в МБА-МАИ? Были какие то разговоры о том, что делать дальше?
— Пока не думал об этом, и разговоров не было — еще слишком рано. Никаких особых ожиданий, просто хочу играть и тренироваться. Можно сказать, что с этой задачей справляюсь.
— Недавно ты выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги. Какие были эмоции?
— Мне очень понравилось. Было много зрителей, все классно организовано. Сам конкурс — это как праздник. Интересно посоревноваться с лучшими снайперами лиги. Я был уверен в себе, в своих силах, и смог показать, на что способен.
— Какой пока самый яркий индивидуальный момент сезона?
— Бросок на победу в матче с «Енисеем» на последних секундах. И победа в Перми.
— Кто из легионеров тебе нравится в нашей Лиге?
— Мело Тримбл, Лука Шаманич, Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм.
— Как тебе формат МБА — играть только российскими игроками? Похоже на «Атлетик» Бильбао?
— Да, можно провести такую параллель. Мне это очень нравится — показывать результат с нашими игроками. Здорово.
— Где больше внимания к баскетболу — в России или в Испании?
— В Испании. Там это часть культуры — как футбол, так и баскетбол. За спортом следят очень внимательно. У нас пока не так. Исторически в Испании это идет из поколения в поколение.
— Следишь за соцсетями клубов Единой лиги?
— Иногда, если что-то попадается в ленте. Специально не слежу.
— Нравятся ли соцсети МБА?
— Да, ребята молодцы. Они стараются, придумывают интересные темы, контент классный. Витя Павленко — красавец!
Тимур Ганеев, Александр Невзгода