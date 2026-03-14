«Зенит» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 74:71 (16:17, 20:15, 22:16, 16:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Мэтт Коулмэн из «Енисея», на счету которого 19 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Лука Шаманич (17).
«Зенит» выиграл пятый матч подряд и с 23 победами занимает третье место в таблице, «Енисей» (12 побед) идет восьмым.