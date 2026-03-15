«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: БК Автодор

Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14). Самым результативным игроком встречи стал Ален Хаджибегович из «Локомотива-Кубани», набравший 19 очков. Его партнер по команде Джеремайя Мартин оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. У гостей 17 очков на счету Малика Ньюмэна.

Краснодарский клуб (21 победа и 11 поражений) идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Автодор» (6−26) располагается на десятой позиции.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород» 18 марта, «Автодор» 19 марта дома сыграет с московским ЦСКА.