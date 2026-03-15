УНИКС прервал победную серию ЦСКА. Казанцы сохраняют шансы на первое место

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон
УНИКС — ЦСКА — 86:80 (16:19, 27:11, 26:22, 17:28)
УНИКС: Тай Брюэр (23 + 5 подборов), Руслан Абдулбасиров (19 + 10 подборов), Дишон Пьер (13), Дмитрий Кулагин (11 + 9 передач + 8 подборов), Пэрис Ли (11 + 6 передач).
ЦСКА: Иван Ухов (22 + 6 подборов), Ливио Жан-Шарль (18 + 9 подборов), Каспер Уэйр (11 + 7 передач), Мело Тримбл (10).
«Баскет-Холл». 5020 зрителей.
УНИКС остановил победную серию ЦСКА на отметке в 18 матчей. Причем хозяева сделали это без ключевых игроков, но зато на первые роли вышли резервисты, а Руслан Абдулбасиров провел лучший матч в карьере. Благодаря сегодняшнему успеху казанцы вплотную приблизились к ЦСКА. От армейцев их отделяет всего одна победа.
Тай плюс Руслан
Матч недели имел судьбоносное значение в борьбе за победу в регулярном чемпионате. Баскетболисты УНИКСа (26−4) все еще претендовали на первое место в таблице, но отставали от ЦСКА (27−2) на одну победу при одной игре в запасе у красно-синих. Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую, так что еще одно поражение практически лишало казанцев шансов на первенство в регулярке, а вместе с ним и преимущества домашней площадки в потенциальной схватке с армейцами в финальной серии.
И предматчевые расклады были не в пользу хозяев. Во-первых, ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех месяцев. Последнее поражение армейцам нанес 15 ноября в Казани как раз УНИКС. Во-вторых, из-за повреждений участие в матче не принимали два ключевых игрока системы Велимира Перасовича — Джален Рейнольдс и Алексей Швед. У ЦСКА под вопросом было участие в матче Луки Мировича, подвернувшего ногу в игре внутрисезонного Кубка с «Локо». Однако сербский центровой все-таки попал в заявку и вышел на паркет во второй четверти.
Самым же ярким моментом первой десятиминутки стал постер-данк Тая Брюэра через Самсона Руженцева. Американский защитник продолжил феерить в первой половине, набрав 14 очков (5/7 — с игры). Также здорово выглядел Руслан Абдулбасиров, получивший игровое время из-за травмы Рейнольдса. Экс-форвард армейцев набрал 13 баллов за эффективность за 12 минут, а его команда ушла на перерыв с комфортной разницей «+13». Действующие же чемпионы допустили сразу восемь потерь и в ряде атак выглядели растерянными.
Эффект короткой ротации
Впрочем, ЦСКА рано было списывать со счетов. В матче этих команд в начале февраля казанцы также вели «+13», но в итоге уступили. Тогда москвичей вытащил Мело Тримбл. В этот раз магия американского защитника не работала. MVP двух последних финальных серий забил 4 из 13 с игры. В качестве первой скрипки у гостей выступил Иван Ухов, но УНИКС держал удар. Брюэр продолжал забивать сложные броски, а Абдулбасиров доминировал под кольцом. В третьей четверти Тай и Руслан на двоих набрали 17 очков и позволили УНИКСу сохранить двузначную разницу. Мало того, ошибка Кливленда, сфолившего на дальнем броске на последних секундах третьей четверти, позволила УНИКСу вернуться к максимальным «+17».
Но интрига в матче на этом не умерла. На заключительном отрезке Андреас Пистиолис кардинально сократил ротацию. Команда частенько играла без центрового, к тому же использовалось сочетание четырех защитников и Антонова. Благодаря этому армейцы перехватили инициативу и начали планомерно догонять соперника. За две с половиной минуты до финальной сирены после «трехи» Семена Антонова отставание ЦСКА сократилось до 4 очков — 72:76. Но решающий рывок сделать армейцам так и не удалось. В концовке дальними попаданиями у хозяев отметились Брюэр, Диитрий Кулагин и Пэрис Ли. Хладнокровие снайперов позволило казанцам удержать лидерство и довести встречу до победы.
Отметим, что Абдулбасиров провел свой лучший матч в карьере (19 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота, эффективность — 32).
Тимур Ганеев