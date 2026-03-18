«Суперзвезд мирового уровня мы еще увидим на нашем паркете»

Александр Медведев — большая фигура в российском спорте. В разные годы Александр Иванович руководил хоккейным СКА (2006−2011), КХЛ (2008−2014), футбольным «Зенитом» (2019−2025), а также проводил в Северной столице крупные теннисные турниры — St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy. С 2019 года Медведев — председатель совета директоров БК «Зенит», который за короткий период стал грандом, успев пошуметь в Евролиге. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» функционер рассказал о своей любви к баскетболу, а также о переговорах с самым титулованным тренером Европы Желько Обрадовичем и возможной натурализации капитана сине-бело-голубых Трента Фрейзера.
«Если бы “Зенит” играл в Евролиге, то Паскуаль мог остаться»
— Недавно многолетнего тренера «Зенита» Чави Паскуаля ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ. Продолжаете ли вы общаться со специалистом после его отъезда из Петербурга?
— Чави Паскуаль абсолютно заслуженно включен в Зал славы, проработав пять лет с «Зенитом», нарушив победную монополию ЦСКА, выиграв главный титул российского баскетбола, сумев создать команду со своим стилем — красивым, эффектным и эффективным, сплавив таланты и способности россиян и легионеров. Мы регулярно, хоть и нечасто, общаемся. Слежу за игрой «Барсы» в Евролиге, борющейся за место в плей-офф, и чемпионате Испании, где они, как и мы, на третьем месте. Предвкушаем игры на вылет. И у них, и у нас.
— Какой самый памятный момент, связанный с Паскуалем, сразу приходит на ум?
— Конечно, это седьмая игра финальной серии против ЦСКА в победном сезоне, где он намеренно получил удаление во второй половине. Это встряхнуло и завело баскетболистов «Зенита», в итоге смявших армейцев в заключительной четверти.
— Летом Чави сменил Александер Секулич, но продержался в команде всего полгода. Была ли возможность оставить испанца? Или поражение в финальной серии от ЦСКА было очень болезненным?
— Если бы «Зенит» играл в Евролиге, то, думаю, Чави остался бы. Зато теперь каталонец тренирует «Барселону». Он мечтал об этом, и его мечта сбылась, чему я искренне рад.
— Комментируя уход Секулича, вы сказали, что в одну телегу не впрячь коня и трепетную лань. Говорит ли это о том, что «Зенит» больше никогда не будет привлекать тренеров-совместителей?
— Работа в клубе и в сборной сильно отличается в любом командном виде спорта, хотя бы по длительности соревнований, составам. Поэтому, даже когда нет запретов, смысла не вижу. Сегодня со сборной, а завтра поваром и кухаркой в клубе.
— Это правда, что Секулич обещал покинуть сборную, но в январе неожиданно для всех решил продолжить работу с национальной командой до 2027 года?
— Получилось воленс-неволенс, но случилось. Комментировать нечего и незачем.
«Разговаривали с Обрадовичем, Джорджевичем и Тринкьери»
— Могли бы сейчас рассказать, кого рассматривали на место Секулича до приглашения Деяна Радонича? Говорят, что вы вели переговоры с Желько Обрадовичем, Сашей Джорджевичем и Андреа Тринкьери. Почему не удалось договориться?
— Мы рассматривали шорт-лист кандидатов, помимо пришедшего Радонича, в том числе упомянутых вами тренеров. Разговаривали с Обрадовичем, Джорджевичем и Тринкьери. Все они известные специалисты, с большими победами за плечами. Однако принять сформированную команду в середине сезона — тяжелый вызов, который не всякий готов принять.
— На ваш взгляд, Радонич способен взять титул в этом году и закрепиться в команде?
— Если бы мы так не считали, то и не сделали бы такой выбор. Верим, что Деян при поддержке Вергуна и Учайкина поставит ту игру, которую ждут болельщики, а победный дух — это дело общее, включая наших преданных фанатов.
— Могли бы вспомнить тренера, с которым у вас были самые интересные беседы, не связанные со спортом? Необязательно баскетбольного специалиста.
— Посчастливилось общаться со многими сильными специалистами, но особо отмечу Анатолия Владимировича Тарасова и Владимира Владимировича Юрзинова. Уникальные и многогранные личности, от которых пытался брать хоть понемножку.
— С чем связана смена капитана команды? Это в том числе шаг, чтобы взбодрить Сергея Карасева?
— Сергей — большой мастер, переживающий непростой этап в своей карьере, во многом из-за крайне неприятных травм, которые не позволяют ему проявить себя во всей красе. Поэтому сейчас ему важно преодолеть неприятности, набрать форму, чтобы мы снова увидели Сергея лидером и на паркете, и в раздевалке.
«Интерес к Фрейзеру устойчиво проявляют ведущие клубы Европы»
— Новым капитаном стал Трент Фрейзер, который играет в Петербурге уже четвертый сезон. Действительно ли Фрейзер хочет стать гражданином РФ и играть за сборную?
— Трент — ключевой игрок в «Зените», который сам выразил желание стать гражданином России и выступать за нашу сборную. Однако по непонятным мне причинам Российская федерация баскетбола затягивает этот процесс, что, на мой взгляд, плохо и по спортивным, и по гражданским соображениям.
— Приходили ли оферы на Трента за эти годы?
— Интерес к Тренту устойчиво проявляют ведущие клубы Европы, играющие в Евролиге (27-летний разыгрывающий дважды признавался самым ценным игроком месяца Единой лиги, а также стал MVP Матча звезд — 2026. — Ред.).
— Раскройте секрет: как привезти звезду уровня Дуэйна Бэйкона в Россию в нынешний период?
— У баскетбольного «Зенита» как составной части ФК «Зенит» — не только собственная, но и совместная репутация и авторитет. Ну и конечно, слава нашего города, спортивной столицы России, известного во всем мире своей красотой, комфортабельностью для жизни и спортивными достижениями.
— Последний игрок, который удивил вас своими запросами? Необязательно финансовыми.
— Удивить меня неразумными запросами с учетом опыта ведения переговоров вряд ли кто-то сможет. Быстро приводим в разумное состояние.
— Есть ли баскетболист, которого вы уже несколько лет хотите позвать в «Зенит», но что-то не срастается?
— Отвечу так: суперзвезд европейского и мирового уровня мы еще увидим на нашем паркете.
— Довольны ли вы посещаемостью КСК «Арена»?
— «Зенит» — один из двух самых посещаемых клубов Единой лиги, нередки аншлаги. Но хотелось бы, чтобы лишний билетик спрашивали на каждом матче!
«Пару раз вживую удалось увидеть игру Джордана»
— Тот факт, что команды топ-4 почти всегда собирают аншлаги на свои матчи, говорит о популярности баскетбола в России?
— Баскетбол в Единой лиге очень высокого уровня, четыре-пять наших клубов могли бы конкурировать в Евролиге. У нас большие исторические победы, есть медали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. «Матч ТВ» много делает для популяризации баскетбола. Так что фундамент и нижние этажи есть, пора выходить на верхние этажи и мансарду!
— Алексей Борисович Миллер посещал игры команды в плей-офф в прошлом сезоне. Главе «Газпрома» импонирует баскетбол?
— Алексей Борисович, как настоящий стратег, поддерживает всю систему «Зенита» и, когда ему удается — к сожалению, не так часто, как хотелось бы, — посещает важные матчи. Надеемся порадовать его красивой игрой и победами в этом сезоне.
— Помните ли вы момент, когда поняли, что баскетбол — великая игра?
— Так случилось, что в школе, которую окончил, было три класса. Мой математический, музыкальный, где были в основном девочки, и спортивный со специализацией «баскетбол». Школа стала вице-чемпионом среди спортшкол. Меня привлекали к играм в силу долговязости, минуты по три-четыре с выходом на закрепленную позицию и броском в корзину. Так я стал разрядником. А прелесть игры осознал в победных играх с любителями на пиво в «Лужниках», что было принято в то отдаленное прекрасное время.
— Кто ваш любимый игрок за все времена?
— Майкл Джордан, игру которого пару раз удалось увидеть вживую. Это было нечто!
— Какой самый великий баскетбольный матч вы видели вживую?
— Игра Россия — Аргентина на Олимпиаде в Лондоне. Тогда Алексей Швед реализовал сумасшедший бросок, принесший нашей сборной бронзовые медали Игр-2012.
— Верите ли вы в европейский проект НБА?
— О проекте европейской НБА слишком много слухов и мало конкретики.
— Выходили на «Зенит» представители проекта?
— Поживем — увидим. Пока не выходили.
— Есть ли у баскетбольного «Зенита» перспективы получить свою домашнюю арену?
— Нынешнее поколение баскетболистов будет играть в КСК «Арена». Хотя есть мечта сыграть на «СКА Арене» и собрать полный зал.
— За свою недолгую работу академия баскетбола «Зенит» уже подготовила ряд талантливых игроков уровня национальной сборной. Гордитесь ли вы этим проектом?
— Вертикаль БК «Зенит» создана, работает и дает свои плоды. Гордиться же будем, когда пара воспитанников будет если не выходить в стартовой пятерке, то проводить минут по 15−20 в каждом матче.
— Недавно коллега Юрий Голышак выкладывал скрин, что вы работали у нас в «СЭ», возглавляя интернет-версию. Есть ли у вас любимая история о том периоде?
— Интернет-проект издания «Спорт-Экспресс», проект настоящего спортивного портала, инициированный мною, был реализован более четверти века назад к Олимпиаде в Сиднее и сразу стал самым посещаемым спортивным ресурсом в России. Это оказалось возможным благодаря отклику тогдашнего владельца издания Ивана Рубина, сочетанию мавров журналистского дела и молодых журналистов, технологических инноваций и, главное, энтузиазма участников. Но это отдельная длинная и живописная история.
— Перечитывал ваши воспоминания об Андрее Тарковском, с которым вы лично были знакомы. Могли бы назвать свой любимый шедевр мастера?
— «Страсти по Андрею» (режиссерская версия фильма «Андрей Рублев». — Ред.) и «Зеркало».
— Топ-3 любимых фильмов Александра Медведева?
— От других авторов, кроме маэстро — это «Твин Пикс», «Фарго» и «Судьба человека».
Тимур Ганеев