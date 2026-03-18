Единая лига ВТБ перенесла матч «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Единая лига ВТБ в Telegram-канале объявила о переносе матча между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и «Нижним Новгородом».
Матч между клубами должен был состояться в среду в Краснодаре и начаться в 20:00 по московскому времени. О новой дате и времени проведения матча лига сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.