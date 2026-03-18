Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единая лига ВТБ перенесла матч «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ объявила о переносе матча «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород».

Источник: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Единая лига ВТБ в Telegram-канале объявила о переносе матча между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и «Нижним Новгородом».

Матч между клубами должен был состояться в среду в Краснодаре и начаться в 20:00 по московскому времени. О новой дате и времени проведения матча лига сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.