У «Зенита» прервалась 10-матчевая победная серия в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» впервые за 11 матчей потерпел поражение в баскетбольной Единой лиге ВТБ, уступив на своем паркете краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 72:81.
Самым результативным у хозяев стал Трент Фрэйзер (14 очков), у гостей — Джеремайя Мартин (24).
Команды сравнивали счет 12 раз.
Это первое поражение для главного тренера «Зенита» Деяна Радоньича, который возглавил команду в конце января.
Краснодарский клуб в предыдущий раз побеждал в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.
Лидером турнирной таблицы является ЦСКА, вторым идет казанский УНИКС, третьим — «Зенит», четвертым — «Локомотив-Кубань».
Регулярный чемпионат Лиги ВТБ завершится 22 апреля.