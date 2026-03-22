Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У «Зенита» прервалась 10-матчевая победная серия в Единой лиге ВТБ

«Зенит» впервые проиграл в Лиге ВТБ с новым тренером Радоньичем, уступив «Локомотиву-Кубани» — 72:81.

Источник: Официальный сайт БК «Локомотив-Кубань»

Петербургский «Зенит» впервые за 11 матчей потерпел поражение в баскетбольной Единой лиге ВТБ, уступив на своем паркете краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 72:81.

Самым результативным у хозяев стал Трент Фрэйзер (14 очков), у гостей — Джеремайя Мартин (24).

Команды сравнивали счет 12 раз.

Это первое поражение для главного тренера «Зенита» Деяна Радоньича, который возглавил команду в конце января.

Краснодарский клуб в предыдущий раз побеждал в Санкт-Петербурге в январе 2025 года.

Лидером турнирной таблицы является ЦСКА, вторым идет казанский УНИКС, третьим — «Зенит», четвертым — «Локомотив-Кубань».

Регулярный чемпионат Лиги ВТБ завершится 22 апреля.