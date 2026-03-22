ЦСКА обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из «Пармы», набравший 19 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Александр Шашков (12 очков, 10 подборов). У «красно-синих» 17 очков на счету Каспера Уэйра, его партнер по команде Мело Тримбл оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.