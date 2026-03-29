Баскетбольная Евролига не допустит российские клубы в следующем сезоне

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Руководство баскетбольной Евролиги не планирует допускать российские команды до участия в турнире в следующем сезоне, заявил в интервью La Gazzetta dello Sport генеральный директор организации Чус Буэно.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
«Нужно защищать жизни игроков, болельщиков и всех, кто в этом участвует. Это самое важное. Мы следим за ситуацией с командами, участвующими в наших лигах, а также с командами, отстраненными от участия. Пока изменений нет. Нам также необходимо быть в тесном контакте с правительствами Европы и следовать их указаниям, соблюдая санкции. Пока мы не изменим свою позицию в отношении России», — сказал Буэно.
Гендиректор также добавил, что организация не планирует менять свою позицию по выступлению в Евролиге клубов из Израиля и Дубая. Они продолжат играть в турнире, а домашние матчи будут проводить на выезде как минимум до конца регулярного чемпионата.