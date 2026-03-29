Защитник БК «Зенит» Жбанов пропустит примерно месяц из-за травмы

В составе петербургской команды Жбанов, ранее игравший за «Нижний Новгород» и УНИКС, выступает с июня 2023 года, действующий контракт игрока с командой из Северной столицы рассчитан до лета 2028 года. В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ Жбанов вышел на паркет в 28 матчах регулярки, где в среднем за встречу набирал 8,2 очка, совершал 4,0 подбора и 1,2 перехвата, отдавал 1,6 передачи.