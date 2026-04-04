Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ «Самару»

ЦСКА выиграл шестой матч в лиге подряд и с 33 победами в 36 встречах чемпионата лидирует в турнирной таблице. УНИКС, который потерпел шестое поражение в сезоне, располагается на второй позиции с 30 победами. «Уралмаш» (16 побед, 21 поражение) располагается на седьмом месте, «Самара» проиграла 34-й матч в сезоне и замыкает таблицу с двумя победами.