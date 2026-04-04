Баскетболисты ЦСКА разгромили идущую последней в Лиге ВТБ «Самару»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА крупно обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 109:72 (34:10, 30:16, 19:22, 26:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Антон Астапкович, набравший 21 очко. В составе «Самары» больше всех очков набрал Данила Походяев (21).
В другом матче дня идущий на втором месте казанский УНИКС на своем паркете проиграл екатеринбургскому «Уралмашу» со счетом 74:82 (21:16, 12:30, 27:20, 14:16).
ЦСКА выиграл шестой матч в лиге подряд и с 33 победами в 36 встречах чемпионата лидирует в турнирной таблице. УНИКС, который потерпел шестое поражение в сезоне, располагается на второй позиции с 30 победами. «Уралмаш» (16 побед, 21 поражение) располагается на седьмом месте, «Самара» проиграла 34-й матч в сезоне и замыкает таблицу с двумя победами.