Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» в матче чемпионата России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК крупно обыграл оренбургскую «Надежду» во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России по баскетболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась в пользу УГМК со счетом 85:62 (20:20, 26:16, 16:9, 23:17). В составе победительниц самой результативной стала Мария Клюндикова (16 очков). У «Надежды» больше всех очков набрала Эшли Беверли Келли — 16.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу УГМК. Третий матч пройдет 9 апреля в Оренбурге.
В другом полуфинале курское «Динамо» дважды победило «Нику» из Сыктывкара.