Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26.

Во вторник ЦСКА дома обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 99:69 (17:23, 33:16, 24:15, 25:15). Самым результативным игроком матча стал Иван Ухов, который набрал 20 очков. У гостей больше всего баллов заработал Джеремайя Мартин (15).

ЦСКА, одержав 34 победу при трех поражениях, досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московская команда также продлила серию домашних побед до 26 матчей. «Локомотив-Кубань» с 24 победами и 13 поражениями занимает четвертую строчку.

Столичный клуб выиграл регулярный чемпионат впервые с 2023 года. ЦСКА является 12-кратным победителем Единой лиги ВТБ.

Результаты других матчей дня:

  • УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 69:82 (24:24, 17:15, 15:22, 13:21).