Баскетболисты ЦСКА вышли в финал международного турнира Basket Cup

«Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 88:74 (24:20, 21:28, 21:14, 22:12). Самым результативным игроком матча стал армеец Мело Тримбл, набравший 25 очков. В составе «Зенита» больше всех очков заработал — Андрей Мартюк (15).
В финале турнира ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, ранее одолевшим пермскую «Парму». Решающий матч пройдет в воскресенье, игра за третье место состоится в субботу. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».