«Парма» стала бронзовым призером первого в истории Basket Cup

«Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 95:89 (19:27, 20:30, 25:18, 31:14). Самым результативным игроком матча стал Александр Захаров из «Пармы», на счету которого 22 очка. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Брэндан Адамс (14 очков, 12 передач). В составе проигравших больше всех очков в активе Ксавьера Муна (19).