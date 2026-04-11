«Парма» стала бронзовым призером первого в истории Basket Cup

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл петербургский «Зенит» в матче за бронзу международного баскетбольного турнира Basket Cup.

Источник: Пресс-служба БК "Парма"

«Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 95:89 (19:27, 20:30, 25:18, 31:14). Самым результативным игроком матча стал Александр Захаров из «Пармы», на счету которого 22 очка. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Брэндан Адамс (14 очков, 12 передач). В составе проигравших больше всех очков в активе Ксавьера Муна (19).

В финале в воскресенье встретятся ЦСКА и казанский УНИКС. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».