Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в финале турнира Basket Cup

ЦСКА обыграл УНИКС в финале международного турнира Basket Cup.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в финале международного баскетбольного турнира Basket Cup.

«Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходил в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, в активе которого набрал 16 очков. У УНИКСа больше всего очков набрал Джален Рэйнольдс (14).

Ранее в субботу пермская «Парма» обыграла петербургский «Зенит» в матче за третье место Basket Cup. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».