Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в финале турнира Basket Cup

«Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходил в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, в активе которого набрал 16 очков. У УНИКСа больше всего очков набрал Джален Рэйнольдс (14).