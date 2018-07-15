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15 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки вышли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке соревнований 2-го дивизиона континентального первенства в румынском Ораде белоруски переиграли сверстниц из Литвы со счетом 73:70.

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Сегодня подопечные Ольги Подобед в матче за первое место сыграют с командой Чехии, которой проиграли на предварительном этапе 58:65. В игре за 3-е место встретятся баскетболистки Литвы и Румынии. Пропуска в элиту получают три призера.

Мужская белорусская «молодежка» на аналогичном турнире в болгарской Софии победила накануне команду Азербайджана со счетом 89:62. На старте турнира в предварительной группе А белорусы уступили бельгийцам со счетом 51:60. Свой следующий матч белорусская команда проведет 17 июля со сверстниками из Латвии, а 18 июля завершит первый этап встречей с командой Македонии. В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизиона определится в болгарской столице 22 июля.

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