Белорусские баскетболистки вышли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы

Сегодня подопечные Ольги Подобед в матче за первое место сыграют с командой Чехии, которой проиграли на предварительном этапе 58:65. В игре за 3-е место встретятся баскетболистки Литвы и Румынии. Пропуска в элиту получают три призера.

Мужская белорусская «молодежка» на аналогичном турнире в болгарской Софии победила накануне команду Азербайджана со счетом 89:62. На старте турнира в предварительной группе А белорусы уступили бельгийцам со счетом 51:60. Свой следующий матч белорусская команда проведет 17 июля со сверстниками из Латвии, а 18 июля завершит первый этап встречей с командой Македонии. В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизиона определится в болгарской столице 22 июля.