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17 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты сыграют с Латвией на молодежном чемпионате Европы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) сегодня проведут третий матч предварительного этапа чемпионата Европы (дивизион В) в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го тура соревнований команды группы А подопечные Виталия Маклакова встретятся со сверстниками из Латвии. В стартовом матче белорусы уступили бельгийцам — 51:60, а затем уверенно переиграли Азербайджан — 89:62. Латвийская «молодежка» сначала разгромила команду Македонии — 79:39, после чего в упорнейшей борьбе одолела бельгийцев — 63:60, а потом была сильнее азербайджанцев — 92:46.

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Турнирное положение: Латвия — 6 очков (3 матча), Бельгия — 5 (3), Беларусь — 3 (2), Македония — 2 (2), Азербайджан — 2 (2).

В других предварительных группах положение таково:

В — Словения — 6 (3), Эстония — 6 (3), Болгария — 5 (3), Албания — 4 (3), Словакия — 3 (3), Молдова — 3 (3).

С — Чехия — 6 (3), Россия — 6 (3), Нидерланды — 5 (3), Люксембург — 4 (3), Венгрия — 3 (3), Армения — 3 (3).

D — Польша — 6 (3), Финляндия — 5 (3), Грузия — 3 (2), Косово — 2 (2), Португалия — 2 (2).

В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Тройка обладателей путевок в элитный дивизион определится в болгарской столице 22 июля.

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