Белорусские баскетболисты сыграют с Латвией на молодежном чемпионате Европы

В поединке 3-го тура соревнований команды группы А подопечные Виталия Маклакова встретятся со сверстниками из Латвии. В стартовом матче белорусы уступили бельгийцам — 51:60, а затем уверенно переиграли Азербайджан — 89:62. Латвийская «молодежка» сначала разгромила команду Македонии — 79:39, после чего в упорнейшей борьбе одолела бельгийцев — 63:60, а потом была сильнее азербайджанцев — 92:46.