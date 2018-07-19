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11:30 (мск), источник: ТАСС

FIBA дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за драку в отборочном матче к ЧМ

ТАСС, 19 июля. Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала 10 филиппинских и троих австралийских баскетболистов за драку во время отборочного матча национальных команда к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Во время матча между сборными Австралии и Филиппин состоялась массовая драка с участием спортсменов и тренеров обеих команд. В результате инцидента с поля были удалены 13 игроков, а игра была возобновлена с тремя филиппинскими и пятью австралийскими спортсменами на площадке. Спустя несколько минут баскетболисты вновь устроили драку, в результате которой судьи приняли решение прекратить матч.

FIBA дисквалифицировала 10 игроков филиппинской команды на срок от одного до шести матчей. Также были отстранены трое австралийских спортсменов, которые пропустят от одной до трех игр. Тренерскому штабу сборной Филиппин придется выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков и пропустить три ближайшие встречи национальной команды. Федерация баскетбола Австралии была оштрафована на 100 тыс. швейцарских франков за порчу оборудования и неспортивное поведение сотрудников.

Судейская бригада отборочного матча также подверглась дисквалификации и не сможет работать на играх под эгидой FIBA в течение года. Чемпионат мира по баскетболу 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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