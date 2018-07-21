Белорусские баскетболистки победно начали юниорский ЧМ в Минске

В своем первом поединке предварительной группы А на площадке Дворца спорта подопечные Виктории Дацун очень волновались и проиграли первую четверть сверстницам из Колумбии с разницей в 11 очков. Второй отрезок белоруски провели гораздо лучше и ушли на большой перерыв, уступая лишь 3 балла — 33:36. В дальнейшем хозяйки не только догнали соперниц, но и вышли вперед, но на последней секунде основного времени колумбийки сравняли счет 3-очковым броском — 67:67. В овертайме успешнее сыграли белоруски, вырвав победу со счетом 79:75.