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22:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Японии на юниорском чемпионате мира в Минске (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, как и в первом матче с колумбийками, белоруски провалили стартовую четверть, уступив японкам 12 очков — 9:21. Дальше дело пошло еще хуже, и на большой перерыв японки ушли с огромным перевесом — 49:15. В дальнейшем хозяйки не смогли наладить игру и проиграли со счетом 52:104.

В первом туре подопечные Виктории Дацун переиграли в овертайме команду Колумбии — 79:75, а француженки были сильнее японок — 60:53. В воскресенье команда Франции разгромила колумбиек со счетом 78:35. Турнирное положение после двух игровых дней: Франция — 4 очка, Япония — 3, Беларусь — 3, Колумбия — 2. В 3-м туре 24 июля сборная Беларуси встретится с Францией, японки сыграют с колумбийками.

Результаты воскресных игр в остальных группах:

В — США — Мали — 92:39, Италия — Китай — 72:57. Положение команд: США — 4, Италия — 3, Китай- 3, Мали — 2.

С — Венгрия — Новая Зеландия — 68:60, Аргентина — Испания — 76:67. Положение команд: Венгрия — 4, Аргентина — 3, Испания — 3, Новая Зеландия — 2.

D — Австралия — Латвия — 60:41, Канада — Ангола — 66:36. Положение команд: Австралия — 4, Канада — 4, Латвия — 2, Ангола — 2.

В понедельник на мировом первенстве выходной день, а во вторник, 24 июля состоятся заключительные матчи группового этапа.

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