Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске

Действующие чемпионки Европы в этой возрастной категории француженки сыграли сильнее белорусок. Хозяйки турнира не опускали руки, очень старались и порой показывали неплохой баскетбол. Тем не менее, более высокий класс французской команды сказался и она выиграла со счетом 64:34. В другом матче 3-го тура предварительной группы А японские баскетболистки были сильнее колумбийской команды — 72:52. Итоговое положение: Франция — 6 очков, Япония — 5, Беларусь — 4, Колумбия — 3.
Таким образом, в 1/8 финала 25 июля в 20.30 во Дворце спорта белорусские баскетболистки встретятся с командой Италии, которая заняла второе место в группе В.
Составы остальных пар 1/8 финала: Венгрия — Ангола (начало в 13.15; «Фалькон Клуб»), Аргентина — Латвия (13.45; Дворец спорта), Испания — Канада (15.30; «Фалькон Клуб»), Австралия — Новая Зеландия (16.00; Дворец спорта), Франция — Мали (17.45; «Фалькон Клуб»), Япония — Китай (18.15; Дворец спорта), США — Колумбия (20.00; «Фалькон Клуб»).