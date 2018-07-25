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00:42 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки завершили групповой этап баскетбольного чемпионата мира среди девушек до 17 лет поражением от команды Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующие чемпионки Европы в этой возрастной категории француженки сыграли сильнее белорусок. Хозяйки турнира не опускали руки, очень старались и порой показывали неплохой баскетбол. Тем не менее, более высокий класс французской команды сказался и она выиграла со счетом 64:34. В другом матче 3-го тура предварительной группы А японские баскетболистки были сильнее колумбийской команды — 72:52. Итоговое положение: Франция — 6 очков, Япония — 5, Беларусь — 4, Колумбия — 3.

Таким образом, в 1/8 финала 25 июля в 20.30 во Дворце спорта белорусские баскетболистки встретятся с командой Италии, которая заняла второе место в группе В.

Составы остальных пар 1/8 финала: Венгрия — Ангола (начало в 13.15; «Фалькон Клуб»), Аргентина — Латвия (13.45; Дворец спорта), Испания — Канада (15.30; «Фалькон Клуб»), Австралия — Новая Зеландия (16.00; Дворец спорта), Франция — Мали (17.45; «Фалькон Клуб»), Япония — Китай (18.15; Дворец спорта), США — Колумбия (20.00; «Фалькон Клуб»).

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