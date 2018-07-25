Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске

Действующие чемпионки Европы в этой возрастной категории француженки сыграли сильнее белорусок. Хозяйки турнира не опускали руки, очень старались и порой показывали неплохой баскетбол. Тем не менее, более высокий класс французской команды сказался и она выиграла со счетом 64:34. В другом матче 3-го тура предварительной группы А японские баскетболистки были сильнее колумбийской команды — 72:52. Итоговое положение: Франция — 6 очков, Япония — 5, Беларусь — 4, Колумбия — 3.