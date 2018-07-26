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13:21 (мск), источник: ТАСС

Швед и Мозгов вошли в состав сборной России по баскетболу на ближайшие матчи отбора КМ

ТАСС, 26 июля. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофей Мозгов вошли в список из 16 игроков, вызванных в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации Кубка мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Источник: AP 2018

Окончательный список выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки»), форварды — Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов (без клуба), Петр Губанов («Химки»), Андрей Зубков («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов (ЦСКА), центровые — Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо»). Еще два форварда находятся в резерве — Евгений Валиев («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Сборы пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля. Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии на домашней площадке (точное место проведения пока не определено).

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