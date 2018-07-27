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17:51 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по баскетболу проведет первый домашний матч отбора КМ-2019 в Химках

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Матч второго отборочного этапа Кубка мира по баскетболу 2019 года между сборными России и Болгарии пройдет 16 сентября в Химках, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Первую встречу второго отборочного этапа Кубка мира-2019 россияне проведут 13 сентября в Пардубице с командой Чехии.

В заключительном отборочном этапе россияне попали в группу K, где встретятся со сборными Чехии, Болгарии и Финляндии. Также в группе К выступают команды Франции и Боснии и Герцеговины, с которыми сборная России играла на первом этапе. В финальный турнир Кубка мира-2019 выходят по три лучшие команды из каждой шестерки. При этом зачет будет проводиться по сумме первого и второго этапов (по 12 игр).

Сборная России, одержав три победы в шести матчах, перед вторым отборочным раундом занимает третье место. Лидируют в группе французы (6 побед), на втором месте идут чехи (5 побед, 1 поражение).

Полностью календарь второго этапа отбора КМ-2019 выглядит следующим образом:

13 сентября: Чехия — Россия,

16 сентября: Россия — Болгария,

30 ноября: Финляндия — Россия,

3 декабря: Россия — Чехия,

21 февраля 2019 года: Болгария — Россия,

24 февраля 2019 года: Россия — Финляндия.

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