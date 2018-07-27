Сборная России по баскетболу проведет первый домашний матч отбора КМ-2019 в Химках

В заключительном отборочном этапе россияне попали в группу K, где встретятся со сборными Чехии, Болгарии и Финляндии. Также в группе К выступают команды Франции и Боснии и Герцеговины, с которыми сборная России играла на первом этапе. В финальный турнир Кубка мира-2019 выходят по три лучшие команды из каждой шестерки. При этом зачет будет проводиться по сумме первого и второго этапов (по 12 игр).