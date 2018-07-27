Сборная России по баскетболу проведет первый домашний матч отбора КМ-2019 в Химках

Первую встречу второго отборочного этапа Кубка мира-2019 россияне проведут 13 сентября в Пардубице с командой Чехии.
В заключительном отборочном этапе россияне попали в группу K, где встретятся со сборными Чехии, Болгарии и Финляндии. Также в группе К выступают команды Франции и Боснии и Герцеговины, с которыми сборная России играла на первом этапе. В финальный турнир Кубка мира-2019 выходят по три лучшие команды из каждой шестерки. При этом зачет будет проводиться по сумме первого и второго этапов (по 12 игр).
Сборная России, одержав три победы в шести матчах, перед вторым отборочным раундом занимает третье место. Лидируют в группе французы (6 побед), на втором месте идут чехи (5 побед, 1 поражение).
Полностью календарь второго этапа отбора КМ-2019 выглядит следующим образом:
13 сентября: Чехия — Россия,
16 сентября: Россия — Болгария,
30 ноября: Финляндия — Россия,
3 декабря: Россия — Чехия,
21 февраля 2019 года: Болгария — Россия,
24 февраля 2019 года: Россия — Финляндия.