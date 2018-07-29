Баскетболистки США стали чемпионками мира среди девушек в Минске

В решающем поединке за чемпионский титул американки с огромным преимуществом победили команду Франции 92:40. Это четвертое золото сборной США на мировых первенствах для девушек в этой возрастной категории.

Обладательницами бронзовых наград стали австралийские баскетболистки, переигравшие в матче за 3-е место сверстниц из Венгрии — 57:51.

Белорусские баскетболистки в своей заключительной встрече победили соперниц из Анголы со счетом 70:58 и заняли 15-е итоговое место. Это вторая виктория подопечных Виктории Дацун на нынешнем мировом чемпионате — в стартовом поединке они одолели команду Колумбии в овертайме — 79:75, а затем потерпели поражения от сборных Японии — 52:104, Франции — 34:64, Италии — 50:65 и Аргентины — 58:61.

В игре за 5-е место итальянки победили испанок — 65:58, японские баскетболистки заняли 7-ю итоговую позицию, обыграв латвийскую дружину с результатом 57:75, на 9-й строке канадки, выигравшие у команды Мали — 58:50, 11-е место заняли китаянки, победившие новозеландок со счетом 88:66, аргентинки в игре за 13-е место были сильнее колумбиек — 51:47.