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22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки США стали чемпионками мира среди девушек в Минске

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки США завоевали золотые медали чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за чемпионский титул американки с огромным преимуществом победили команду Франции 92:40. Это четвертое золото сборной США на мировых первенствах для девушек в этой возрастной категории.

Обладательницами бронзовых наград стали австралийские баскетболистки, переигравшие в матче за 3-е место сверстниц из Венгрии — 57:51.

Белорусские баскетболистки в своей заключительной встрече победили соперниц из Анголы со счетом 70:58 и заняли 15-е итоговое место. Это вторая виктория подопечных Виктории Дацун на нынешнем мировом чемпионате — в стартовом поединке они одолели команду Колумбии в овертайме — 79:75, а затем потерпели поражения от сборных Японии — 52:104, Франции — 34:64, Италии — 50:65 и Аргентины — 58:61.

В игре за 5-е место итальянки победили испанок — 65:58, японские баскетболистки заняли 7-ю итоговую позицию, обыграв латвийскую дружину с результатом 57:75, на 9-й строке канадки, выигравшие у команды Мали — 58:50, 11-е место заняли китаянки, победившие новозеландок со счетом 88:66, аргентинки в игре за 13-е место были сильнее колумбиек — 51:47.

Чемпионат планеты для девушек в этой возрастной категории проводится раз в два года, минский турнир стал пятым в истории. На ЧМ-2016 в Испании победительницами стали австралийские баскетболистки, а на всех остальных неизменно выигрывали американки (2010, 2012, 2014, 2018).

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